Disney+, “Dopesick – Dichiarazione di dipendenza”: rilasciato il trailer ufficiale della serie con Michael Keaton (Di venerdì 15 ottobre 2021) Disney Plus ha rilasciato il trailer della serie tv Dopesick – Dichiarazione di dipendenza con protagonista Michael Keaton. La serie debutterà sulla piattaforma streaming il 12 novembre e sarà presentata in anteprima al Lucca Comics & Games 2021. Scopriamo insieme la data d’uscita, la trama e il cast. Disney Plus ha rilasciato il trailer ufficiale di Dopesick – Dichiarazione di dipendenza, la nuova serie tv drama che debutterà su Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Disney Plus hailtvdicon protagonista. Ladebutterà sulla piattaforma streaming il 12 novembre e sarà presentata in anteprima al Lucca Comics & Games 2021. Scopriamo insieme la data d’uscita, la trama e il cast. Disney Plus haildidi, la nuovatv drama che debutterà su Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

HDblog : Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, dal 12 novembre su Disney+ |Trailer - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dopesick: il trailer e il poster della serie con Michael Keaton, dal 12 novembre su Disney+… - GioelePaglia : Dopesick: trailer e poster in italiano per la nuova serie Disney+ - movietele : Il trailer ufficiale italiano della serie drama #Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza disponibile in Italia su… - GlobeStylesMag : Dopesick Dichiarazione di Dipendenza: la nuova serie drama con Michael Keaton debutta su Disney+… -