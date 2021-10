Disastro Alitalia, 13 miliardi di euro e quarant’anni di guai per mandare a casa 7mila persone (Di venerdì 15 ottobre 2021) . 7356 esuberi: questo è il risultato di quarant’anni di “salvataggi” e prestiti-ponte, di manager strapagati e di difese patriottiche dell’italianità della nostra compagnia di bandiera. Un Disastro di Stato, uno dei peggiori, di cui la nostra classe politica è responsabile da quattro decenni. E che continueremo a pagare negli anni a venire. 7356 lavoratori: tenete a mente questa cifra, perché è il numero di lavoratori che da domani, con la morte di Alitalia e la nascita della nuova (mini) compagnia di bandiera ITA, rimarranno senza lavoro, con due anni di cassa integrazione a disposizione per trovare un’altra occupazione o per andare in pensione un po’ prima. Permettete, tuttavia, di non strapparci le vesta per la morte di uno dei più grandi disastri del capitalismo di Stato italiano, ma nemmeno di gioire per la sua fine ingloriosa. ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 15 ottobre 2021) . 7356 esuberi: questo è il risultato didi “salvataggi” e prestiti-ponte, di manager strapagati e di difese patriottiche dell’italianità della nostra compagnia di bandiera. Undi Stato, uno dei peggiori, di cui la nostra classe politica è responsabile da quattro decenni. E che continueremo a pagare negli anni a venire. 7356 lavoratori: tenete a mente questa cifra, perché è il numero di lavoratori che da domani, con la morte die la nascita della nuova (mini) compagnia di bandiera ITA, rimarranno senza lavoro, con due anni di cassa integrazione a disposizione per trovare un’altra occupazione o per andare in pensione un po’ prima. Permettete, tuttavia, di non strapparci le vesta per la morte di uno dei più grandi disastri del capitalismo di Stato italiano, ma nemmeno di gioire per la sua fine ingloriosa. ...

Ultime Notizie dalla rete : Disastro Alitalia 15 ottobre ... Aero trasporti italiani, società facente capo per il 90 per cento ad Alitalia e per il restante 10 ... che era stato tra i primi ad accorrere al rifugio Madonnina, vicino al luogo del disastro, sede ...

ALITALIA " ATI Cambia la musica ma i musicanti sono sempre gli stessi - di Angiolo Alerci ...definizione di tutti i problemi lasciati aperti dall'Alitalia dureranno anni, ed alti saranno i costi per il nostro Stato. L'allegra gestione della compagnia aerea è stata la causa del grave disastro ...

Disastro Alitalia, 13 miliardi di euro e quarant’anni di guai per mandare a casa 7mila persone Fanpage.it Solinas: «Mistificazioni sui disagi di questi giorni» a bocciare un mio ordine del giorno che invece sin da allora avrebbe messo al sicuro i sardi dall’addio di Alitalia. Siamo arrivati a un passo dal disastro e dall’isolamento, e oggi, più di ieri, ...

In questo minuto decolla l’ultimo volo Alitalia Ore 22.05, aeroporto di Cagliari. Ultimo avviso per il volo AZ 01586 in decollo per Roma Fiumicino. Alitalia decolla per l'ultima volta ...

