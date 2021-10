Digitale terrestre, dal 20 ottobre Rai e Mediaset traslocano all’HD. Come accedere al bonus rottamazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Switch off, Dvb-T2 I primi traslochi televisivi inizieranno il 20 ottobre. Insomma, ci siamo quasi. Da quel giorno, alcuni canali tv passeranno dalla codifica Mpeg2 a quella Mpeg4, iniziando così la graduale migrazione al nuovo sistema Digitale terrestre Dvb-T2, tecnologia supportata solo dagli apparecchi televisivi di ultima generazione. Lo switch off, in questa primissima fase, riguarderà nove canali Rai e sei Mediaset; ad essi seguiranno poi gli altri canali, in un processo che si completerà – secondo la tabella di marcia - il prossimo 1 gennaio 2023. Nuovo Digitale terrestre, i primi canali Rai e Mediaset coinvolti nello switch off Dal 20 ottobre prossimo, a passare all’HD – in vista della totale transizione al nuovo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Switch off, Dvb-T2 I primi traslochi televisivi inizieranno il 20. Insomma, ci siamo quasi. Da quel giorno, alcuni canali tv passeranno dalla codifica Mpeg2 a quella Mpeg4, iniziando così la graduale migrazione al nuovo sistemaDvb-T2, tecnologia supportata solo dagli apparecchi televisivi di ultima generazione. Lo switch off, in questa primissima fase, riguarderà nove canali Rai e sei; ad essi seguiranno poi gli altri canali, in un processo che si completerà – secondo la tabella di marcia - il prossimo 1 gennaio 2023. Nuovo, i primi canali Rai ecoinvolti nello switch off Dal 20prossimo, a passare– in vista della totale transizione al nuovo ...

