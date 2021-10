Digitale: Pnrr e educazione 4.0, nuovo round per il DigitalMeet (2) (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Secondo l'indice Desi, il 58% degli italiani non ha le competenze digitali di base. E' centrale il tema della formazione. E' questa la mission del DigitalMeet, festival dedicato appunto all'alfabetizzazione Digitale" ha sottolineato il senatore Udc Antonio De Poli. "La svolta Digitale che subirà un'accelerazione anche e grazie soprattutto alle risorse del Recovery richiede di indirizzare con lungimiranza il grande sistema dell'education investendo di più su formazione professionale, lauree Stem (Scienze, tecnologia, Ingegneria e Matematica) e creando strumenti a supporto della formazione continua" ha indicato De Poli rilevando inoltre che "l'innovazione oggi corre a ritmi sempre più veloci. E' indispensabile porre le condizioni per un'educazione in chiave 4.0". Nel corso della presentazione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Secondo l'indice Desi, il 58% degli italiani non ha le competenze digitali di base. E' centrale il tema della formazione. E' questa la mission del, festival dedicato appunto all'alfabetizzazione" ha sottolineato il senatore Udc Antonio De Poli. "La svoltache subirà un'accelerazione anche e grazie soprattutto alle risorse del Recovery richiede di indirizzare con lungimiranza il grande sistema dell'education investendo di più su formazione professionale, lauree Stem (Scienze, tecnologia, Ingegneria e Matematica) e creando strumenti a supporto della formazione continua" ha indicato De Poli rilevando inoltre che "l'innovazione oggi corre a ritmi sempre più veloci. E' indispensabile porre le condizioni per un'in chiave 4.0". Nel corso della presentazione del ...

Advertising

StraNotizie : Digitale, Pnrr e educazione 4.0: nuovo round per il DigitalMeet - TV7Benevento : Digitale: Pnrr e educazione 4.0, nuovo round per il DigitalMeet (2)... - TV7Benevento : Digitale, Pnrr e educazione 4.0: nuovo round per il DigitalMeet... - buttinellik1 : RT @CittadinidiTwtt: .@fdicos10: 'PNRR sarà una grande occasione per la comunicazione pubblica digitale. Dobbiamo uscire dall'era dell'impr… -