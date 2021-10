Di Alitalia ho solo ricordi fantastici. E quel doppiopetto blu ci distingueva in ogni aeroporto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Affidare ai miei ricordi l’eulogia funebre di Alitalia mi riempie di emozioni forti anche abbastanza difficili da mettere per scritto e in realtà non so davvero da dove cominciare. Una premessa corre d’obbligo: io sono entrato nel “Gruppo Alitalia” attraverso una serie di circostanze abbastanza bizzarre. Ero comandante sul Fokker-27 del Fondo Aiuti Italiani in Somalia quando fui contattato da un comandante ex-ATI per entrare in Aliblu, neonata società del Gruppo che operava il Jetstream 31, transitai poi sul Learjet 35 della Aereoleasing di Ciampino (affiliata alla CAI) e poi approdai con un corso “direct entry” all’ATI sul DC9-30 alla fine degli anni 80. Successivamente, quando con un graduale processo di integrazione ATI si fuse con Alitalia, entrai nella compagnia di bandiera. Insomma, non avevo il sangue blu di chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Affidare ai mieil’eulogia funebre dimi riempie di emozioni forti anche abbastanza difficili da mettere per scritto e in realtà non so davvero da dove cominciare. Una premessa corre d’obbligo: io sono entrato nel “Gruppo” attraverso una serie di circostanze abbastanza bizzarre. Ero comandante sul Fokker-27 del Fondo Aiuti Italiani in Somalia quando fui contattato da un comandante ex-ATI per entrare in Aliblu, neonata società del Gruppo che operava il Jetstream 31, transitai poi sul Learjet 35 della Aereoleasing di Ciampino (affiliata alla CAI) e poi approdai con un corso “direct entry” all’ATI sul DC9-30 alla fine degli anni 80. Successivamente, quando con un graduale processo di integrazione ATI si fuse con, entrai nella compagnia di bandiera. Insomma, non avevo il sangue blu di chi ...

