Deputato Tory accoltellato in chiesa nell' Essex | arrestato aggressore

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Undella maggioranzache sostiene il governo britannico di Boris Johnson, il 69enne David Amess, è stato oggi aggredito da uno sconosciuto eripetutamente, a sud dell’Inghilterra,di Leigh-on-Sea, dove stava incontrando i cittadini della sua circoscrizione. L’è stato in seguito, come riferisce la polizia locale.Si tratta di un uomo. Per ora non ne è stata resa nota l’identità e non è chiaro se abbia il profilo di uno squilibrato o sia stato animato da qualche movente specifico I media britannici hanno precisato che Amess è stato attaccato all’interno di unametodista, durante una riunione con suoi elettori nel proprio collegio. Riserbo per ...