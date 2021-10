Decreto Fisco, ok del Consiglio dei ministri al rinnovo degli ecobonus per l'acquisto di auto a basse emissioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Decreto fiscale. Lo si apprende da fonti governative, a riunione ancora in corso. Ok a rinnovo ecobonus per auto a basse emissioni Rifinanziato per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildeiha dato il via libera alfiscale. Lo si apprende da fonti governative, a riunione ancora in corso. Ok aperRifinanziato per ...

Advertising

VeraNotizia : Infortuni e fisco, via libera del Consiglio dei ministri al decreto: controllo Green Pass anche per il governo a Pa… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto fiscale - vandoweb : RT @sole24ore: Ok al decreto fiscale: 100 milioni per ecobonus auto e stretta sulla sicurezza - tvbusiness24 : #Decreto fisco, arriva l’ok dal Cdm. Nel testo anche la #sicurezza sul lavoro - giornaleradiofm : Approfondimenti: Dl fisco: Consiglio ministri approva il provvedimento: (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il Consiglio dei mi… -