Decreto fiscale, più tempo per pagare cartelle e rate della rottamazione. Stretta contro gli incidenti sul lavoro: maggiori poteri all’Ispettorato (Di venerdì 15 ottobre 2021) Duecento milioni di euro in più per il reddito di cittadinanza di qui a dicembre, nonostante l’opposizione di centrodestra e Italia viva. Nuovi stanziamenti per la quarantena, i congedi e la Cig Covid, che per le pmi sarà disponibile fino a dicembre: chi la utilizza non potrà licenziare nemmeno dopo il 31 ottobre, quando scadrebbe il residuo blocco in vigore per terziario e tessile. Una nuova proroga per il pagamento delle cartelle esattoriali e 100 milioni aggiuntivi (erano 300 nella bozza) per l’ecobonus per le auto non inquinanti. E l’annunciata Stretta sulla normativa per la sicurezza sul lavoro. Sono le principali misure del Decreto legge sul fisco approvato dal consiglio dei ministri, iniziato con due ore di ritardo a causa di un lungo confronto con le Regioni proprio sulle norme che riguardano la sicurezza. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Duecento milioni di euro in più per il reddito di cittadinanza di qui a dicembre, nonostante l’opposizione di centrodestra e Italia viva. Nuovi stanziamenti per la quarantena, i congedi e la Cig Covid, che per le pmi sarà disponibile fino a dicembre: chi la utilizza non potrà licenziare nemmeno dopo il 31 ottobre, quando scadrebbe il residuo blocco in vigore per terziario e tessile. Una nuova proroga per il pagamento delleesattoriali e 100 milioni aggiuntivi (erano 300 nella bozza) per l’ecobonus per le auto non inquinanti. E l’annunciatasulla normativa per la sicurezza sul. Sono le principali misure dellegge sul fisco approvato dal consiglio dei ministri, iniziato con due ore di ritardo a causa di un lungo confronto con le Regioni proprio sulle norme che riguardano la sicurezza. Il ...

Advertising

fattoquotidiano : Decreto fiscale, sul tavolo del cdm anche il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Salvini: “Non diamo il vi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto fiscale #ANSA - Agenzia_Ansa : E' stato rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro il fondo ecobonus per l'acquisto di veicoli a basse emiss… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Decreto fiscale, sul tavolo del cdm anche il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Salvini: “Non diamo il via l… - SkyTG24 : Decreto Fiscale, via libera del Cdm. Dall'Ecobonus alla sicurezza sul lavoro: le misure -