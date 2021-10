Decreto fiscale e sicurezza sul lavoro: le misure approvate dal Consiglio dei ministri (Di venerdì 15 ottobre 2021) ha approvato il Decreto legge misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 ottobre 2021) ha approvato illeggeurgenti in materia economica e, a tutela dele per esigenze indifferibili L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Decreto fiscale, sul tavolo del cdm anche il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Salvini: “Non diamo il vi… - marattin : Che il decreto fiscale in approvazione oggi contenga alcune delle cose che le Commissioni Finanze di Camera e Senat… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto fiscale #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Un confronto con le Regioni è in corso sulle norme del decreto fiscale che riguardano la sicurezza sul lavoro. Lo si appr… - gio551 : RT @marattin: Che il decreto fiscale in approvazione oggi contenga alcune delle cose che le Commissioni Finanze di Camera e Senato (che anc… -