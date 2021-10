Decreto fiscale approvato: dalle cartelle esattoriali a quarantena e congedi, tutte le misure (Di venerdì 15 ottobre 2021) Via libera al pacchetto di misure urgenti 'in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili': cosa ... Leggi su today (Di venerdì 15 ottobre 2021) Via libera al pacchetto diurgenti 'in materia economica e, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili': cosa ...

Advertising

fattoquotidiano : Decreto fiscale, sul tavolo del cdm anche il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Salvini: “Non diamo il vi… - marattin : Che il decreto fiscale in approvazione oggi contenga alcune delle cose che le Commissioni Finanze di Camera e Senat… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto fiscale #ANSA - ErmannoKilgore : I poteri ce li avevano già, il problema è il conflitto d’interessi tra il lavoro e là sicurezza… - ultimenews24 : Torna l'indennità Covid per la quarantena dei lavoratori che sarà di nuovo equiparata alla malattia. E' quanto prev… -