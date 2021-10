De Luca: “Nessun passo indietro sul Green Pass, c’è un primo obiettivo” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna sulla situazione coronavirus e annuncia la sua posizione sul Green Pass: “Nessun Passo indietro!” Regione Campania: De Luca in direttaVincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, fa il punto della situazione oggi in diretta. Dalla situazione coronavirus al Green Pass fino alle graduatorie finali del concorso in Regione. Ecco tutte le principali dichiarazioni della conferenza stampa odierna: “Abbiamo in Campania l’80% dei cittadini sopra i 12 anni con doppia dose e quindi immunizzati. Stiamo procedendo anche alla somministrazione della terza dose e contestualmente faremo partire le vaccinazioni antinfluenzali. Il ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Detorna sulla situazione coronavirus e annuncia la sua posizione sul: “!” Regione Campania: Dein direttaVincenzo De, presidente della Regione Campania, fa il punto della situazione oggi in diretta. Dalla situazione coronavirus alfino alle graduatorie finali del concorso in Regione. Ecco tutte le principali dichiarazioni della conferenza stampa odierna: “Abbiamo in Campania l’80% dei cittadini sopra i 12 anni con doppia dose e quindi immunizzati. Stiamo procedendo anche alla somministrazione della terza dose e contestualmente faremo partire le vaccinazioni antinfluenzali. Il ...

Advertising

luca_genicco : RT @AlfioKrancic: Tg3: il porto di Trieste funziona tranquillamente. Nessun problema in Italia per il GP. Lavoratori entrano nelle fabbrich… - kwd16 : RT @Giorgio51589046: @ABenassuti @SalaLettura Dio è un cerchio il cui centro è ovunque e la cui circonferenza in nessun luogo. - Empedocl… - TV7Benevento : Covid. De Luca: 'In Campania oltre 80% cittadini immunizzati. Nessun focolaio nelle scuole'... - neifatti : De Luca: sul Green pass nessun passo indietro - VesuvioLive : De Luca contro i no-vax: “Nessun tampone gratis. I vostri sfizi li pagate voi” -