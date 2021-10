De Luca (Campania): “Non registriamo focolai nelle scuole e prosegue l’attività in presenza. Non dobbiamo più chiudere le scuole” (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Dal punto di vista del Covid, l'obiettivo è quello di uscire definitivamente dall'epidemia. Abbiamo due obiettivi interni a questo obiettivo generale: il primo è non chiudere più le scuole, secondo non chiudere più le attività economiche nella nostra regione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Dal punto di vista del Covid, l'obiettivo è quello di uscire definitivamente dall'epidemia. Abbiamo due obiettivi interni a questo obiettivo generale: il primo è nonpiù le, secondo nonpiù le attività economiche nella nostra regione". Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, nel corso di una diretta Facebook. L'articolo .

