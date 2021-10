Dayane Mello, caos in Brasile: ecco il punto della situazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) situazione spiacevole per Dayane Mello con grande caos in Brasile: lacrime in diretta e presunte molestie. Dayane Mello è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il soggiorno nella casa più spiata d’Italia non è stato semplice per la bella showgirl. In particolare, proprio mentre Dayane partecipava al reality, gli autori L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 15 ottobre 2021)spiacevole percon grandein: lacrime in diretta e presunte molestie.è stata una delle protagonistescorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il soggiorno nella casa più spiata d’Italia non è stato semplice per la bella showgirl. In particolare, proprio mentrepartecipava al reality, gli autori L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

MediasetPlay : La vittima del nostro scherzo in diretta questa sera sarà... Dayane Mello ?? #Scherziaparte - MediasetPlay : Dayane Mello... sei su #Scherziaparte - redazioneiene : Dayane Mello è ancora nel reality e non ricorda se è stata vittima di una violenza. Con @roberta_rei siamo andati d… - Elena16561711 : Avete ritwittato un maschilista razzista grassofobico transfobico omofobo che chiama fratello uno stupratore. Ver… - Lokomotjv : Buongiorno Team Dayane e bom dia a Dayane Cristina Mello?? felice per la sua Aline.???????????? @daymelloreal ??????????… -