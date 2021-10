David Amess | chi era il deputato Gb ucciso a coltellate

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 15 ottobre 2021) SirAnthony Andrew, 69 anni, ilconservatore britannicooggi adurante un incontro con gli elettori, sedeva in parlamento per il partito conservatore da 38 anni, ma non è mai stato ministro. Deciso sostenitore della Brexit, si era impegnato in molte campagne per i diritti degli animali, compresa quella contro la caccia alla volpe. Di fede cattolica, era sposato e padre di cinque figli, fra cui l’attrice Katie. Dal 1983 era stato ildel collegio di Basildon, per poi passare nel 1987 a quello di Southwest End. Era contrario all’aborto e al matrimonio fra persone dello stesso sesso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.