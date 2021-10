Dal pasticcio dell’euro alle profezie di sventura, Prodi pontifica: «La vittoria di Meloni problema per l’Ue» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un tempo era il portabandiera degli euro-euforici. Tanto da congegnare in una notte una finanziaria-monstre pur di arrivare in tempo al primo appuntamento con la moneta unica. Per centrare quell’obiettivo, Romano Prodi non andò troppo per il sottile. Impose agli italiani persino la famosa euro-tassa, poi parzialmente rimborsata dal successivo governo Berlusconi. Altri tempi. Oggi il Professore bolognese non è più l’euro-euforico di un tempo, ma dentro gli è rimasta la passione per le arzigogolate procedure di Bruxelles e per tutto ciò che promana dalla burocrazia Ue. De gustibus…Leggere, per credere, il suo colloquio con Massimo Giannini, il direttore della Stampa. Prodi: «La leader di FdI appoggia la Polonia» Una conversazione davvero istruttiva. Se non altro, ci fa capire quale democrazia abbiano in testa i cantori delle magnifiche sorti e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un tempo era il portabandiera degli euro-euforici. Tanto da congegnare in una notte una finanziaria-monstre pur di arrivare in tempo al primo appuntamento con la moneta unica. Per centrare quell’obiettivo, Romanonon andò troppo per il sottile. Impose agli italiani persino la famosa euro-tassa, poi parzialmente rimborsata dal successivo governo Berlusconi. Altri tempi. Oggi il Professore bolognese non è più l’euro-euforico di un tempo, ma dentro gli è rimasta la passione per le arzigogolate procedure di Bruxelles e per tutto ciò che promana dalla burocrazia Ue. De gustibus…Leggere, per credere, il suo colloquio con Massimo Giannini, il direttore della Stampa.: «La leader di FdI appoggia la Polonia» Una conversazione davvero istruttiva. Se non altro, ci fa capire quale democrazia abbiano in testa i cantori delle magnifiche sorti e ...

