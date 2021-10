Da oggi l’obbligo del Green pass per i lavoratori | la misura anti-Covid del governo al via tra timori di blocchi e proteste e i disagi nei trasporti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Da un lato iper le manifestazioni autoconvocate sui social, dall’altro uno stress test per l’intero sistema Paese, dalla logistica aifino alle farmacie. È il giorno spartiacque, il primo delobbligatorio sui luoghi di lavoro, lapiù divisiva introdotta dalDraghi e difesa fino all’ultimo anche di fronte a una protesta che – almeno a parole – sembra montare da più fronti. Il 15 ottobre è arrivato e la certificazione verde, strumento per provare a gestire il ritorno alla normalità in vista dei mesi più freddi dell’anno, divide. I portuali di Trieste hanno tenuto la barra dritta, rifiutando la mano tesa del Viminale, disposto al primo cedimento sulla gratuità dei tamponi pur di arginare la protesta: “Nessuna proroga del...