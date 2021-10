Da Nord a Sud tensione per il giorno della protesta No Green pass (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oltre a Trieste, epicentro della protesta No Green pass, resta alta la tensione nelle altre città d'Italia per il rischio disagi in occasione delle manifestazioni sempre in occasione del primo giorno ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oltre a Trieste, epicentroNo, resta alta lanelle altre città d'Italia per il rischio disagi in occasione delle manifestazioni sempre in occasione del primo...

Advertising

berlusconi : In molte città da sud a Nord Forza Italia ha ottenuto risultati molto positivi. L’ultimo successo di questa settima… - sole24ore : Edilizia scolastica, metà degli edifici in Italia senza certificato di agibilità - fattoquotidiano : I candidati neo-fascisti fanno il pieno di preferenze: ecco chi sono e dove sono stati eletti [di @salvini_giacomo] - DiRaffaelina : RT @berlusconi: In molte città da sud a Nord Forza Italia ha ottenuto risultati molto positivi. L’ultimo successo di questa settimana è il… - siviaggia : Riscoprire l'#Italia e i suoi tesori in #autunno, da Nord a Sud, a bordo di affascinanti convogli d'epoca: le tratt… -