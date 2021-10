Da Meloni e Salvini altra dose di olio di ricino per la Lamorgese. Pure il moderato Berlusconi difende i suoi alleati accusati di flirtare coi fascisti. “No ad esami del sangue continui” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno un chiodo fisso, un nemico in comune da abbattere: il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Che a sentir loro non sa fare il suo mestiere e di questo si dicono molto preoccupati. La leader di FdI ha rilanciato ieri contro il numero uno del Viminale le pesanti e gravi accuse pronunciate a Montecitorio (leggi l’articolo). Idem il leader leghista che attribuisce al ministro una lunga lista di insuccessi. Di entrambi colpiscono i toni e di Salvini a fare specie è che il suo partito faccia parte del governo. Un modo a dir poco singolare per svelenire il clima di tensione di questi giorni come da lui stesso auspicato nel faccia a faccia con il premier. La Meloni, dunque, rilancia al ministro dell’Interno l’accusa di aver favorito e volutamente permesso gli scontri di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Matteoe Giorgiahanno un chiodo fisso, un nemico in comune da abbattere: il ministro dell’Interno, Luciana. Che a sentir loro non sa fare il suo mestiere e di questo si dicono molto preoccupati. La leader di FdI ha rilanciato ieri contro il numero uno del Viminale le pesanti e gravi accuse pronunciate a Montecitorio (leggi l’articolo). Idem il leader leghista che attribuisce al ministro una lunga lista di insuccessi. Di entrambi colpiscono i toni e dia fare specie è che il suo partito faccia parte del governo. Un modo a dir poco singolare per svelenire il clima di tensione di questi giorni come da lui stesso auspicato nel faccia a faccia con il premier. La, dunque, rilancia al ministro dell’Interno l’accusa di aver favorito e volutamente permesso gli scontri di ...

