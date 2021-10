Da domani pubblico negli stadi al 75%: ma i club chiedono velocemente il 100% (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da domani gli stadi di tutta Italia potranno ospitare sino al 75% della capienza. Un passo in avanti rispetto al 50% di queste settimane, ma ancora non basta secondo i presidenti. Partirà la Serie B alle 14:00, poi la Serie C alle 14:30 e alle 15:00 anche la Serie A con Spezia-Salernitana. Da tempo, da febbraio 2020, non c’era una percentuale di tifosi così alta negli stadi (nei palazzetti invece c’è il 60%) ma diversi stadi non sono stati riempiti neanche al 50% della capienza. Dunque la preoccupazione è che, anche con il via libera a percentuali più alte, diversi seggiolini possano rimanere vacanti. Ma i presidenti chiedono a gran voce al Governo la parità con i loro colleghi europei dove ormai è stato raggiunto il 100% da tempo, ovviamente con Green Pass. Il ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Daglidi tutta Italia potranno ospitare sino al 75% della capienza. Un passo in avanti rispetto al 50% di queste settimane, ma ancora non basta secondo i presidenti. Partirà la Serie B alle 14:00, poi la Serie C alle 14:30 e alle 15:00 anche la Serie A con Spezia-Salernitana. Da tempo, da febbraio 2020, non c’era una percentuale di tifosi così alta(nei palazzetti invece c’è il 60%) ma diversinon sono stati riempiti neanche al 50% della capienza. Dunque la preoccupazione è che, anche con il via libera a percentuali più alte, diversi seggiolini possano rimanere vacanti. Ma i presidentia gran voce al Governo la parità con i loro colleghi europei dove ormai è stato raggiunto ilda tempo, ovviamente con Green Pass. Il ...

Advertising

robertosaviano : Ci siamo. Domani esce “Sono ancora vivo” (@baopublishing)! Lo presenterò a Milano in diretta Facebook e Instagram d… - zazoomblog : Da domani pubblico negli stadi al 75%: ma i club chiedono velocemente il 100% - #domani #pubblico #negli #stadi - sportface2016 : Il paradosso italiano: da domani pubblico al 75%, i presidenti chiedono il 100%, ma molti stadi non si sono riempit… - Valependragon : Will you look at her domani la pubblico su Instagram ma voi fortunelli vi beccate le anteprime - trashloger : btw raga se volete potete seguirmi anche su tiktok che tra oggi e domani pubblico qualche video sugli anellini se s… -