Da Avanguardia Nazionale a Forza Nuova: il romanzo dell’estrema destra italiana (Di venerdì 15 ottobre 2021) La prima scena di questo romanzo nero sembra un film alla “Vogliamo i colonnelli”, ma è vera. Attenzione alle date: luglio del 1964. Ben 14 anni prima del sequestro di Aldo Moro (e, non a caso, dopo che è nato il primo centrosinistra) nella sede di Avanguardia Nazionale, una delle più importanti organizzazioni neofasciste dell’epoca, entra un signore che si qualifica come esponente dei servizi segreti. Chiede di parlare con il leader indiscusso, Stefano Delle Chiaie detto “Er caccola”. Gli dice: «Bisogna sequestrare Moro per impedirgli di formare il suo nuovo governo. Siete in grado di farlo?». Se posso scriverlo, non è perché sia in qualche oscuro documento, o ne parli un pentito. Ma perché a raccontarmelo – eravamo seduti al tavolino di un bar di Prati, nel 2008 – fu lo stesso Delle Chiaie… l’articolo sul settimanale The Post ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 ottobre 2021) La prima scena di questonero sembra un film alla “Vogliamo i colonnelli”, ma è vera. Attenzione alle date: luglio del 1964. Ben 14 anni prima del sequestro di Aldo Moro (e, non a caso, dopo che è nato il primo centrosinistra) nella sede di, una delle più importanti organizzazioni neofasciste dell’epoca, entra un signore che si qualifica come esponente dei servizi segreti. Chiede di parlare con il leader indiscusso, Stefano Delle Chiaie detto “Er caccola”. Gli dice: «Bisogna sequestrare Moro per impedirgli di formare il suo nuovo governo. Siete in grado di farlo?». Se posso scriverlo, non è perché sia in qualche oscuro documento, o ne parli un pentito. Ma perché a raccontarmelo – eravamo seduti al tavolino di un bar di Prati, nel 2008 – fu lo stesso Delle Chiaie… l’articolo sul settimanale The Post ...

