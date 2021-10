Cunial e Barillari 'occupano' uffici Regione Lazio per protestare contro il Green Pass (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Abbiamo occupato gli uffici della Regione Lazio, per dare un segnale forte di resistenza e solidarietà nei confronti di tutti quei lavoratori che da oggi vedranno calpestati i loro diritti e la loro dignità”. E’ Sara Cunial, deputata del gruppo Misto, ad annunciare così l’azione intrapresa, da ieri sera, con Davide Barillari, consigliere della Regione Lazio. #Barillari e la #Cunial da ieri sera hanno occupato un'aula del Consiglio regionale del Lazio. Che aspettate ad accompagnarli gentilmente all'uscita?#15ottobrehttps://t.co/4R1T37z4i7— Frab? ??????? (@Frab451) October 15, 2021 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. La Repubblica riconosce e garantisce i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Abbiamo occupato glidella, per dare un segnale forte di resistenza e solidarietà nei confronti di tutti quei lavoratori che da oggi vedranno calpestati i loro diritti e la loro dignità”. E’ Sara, deputata del gruppo Misto, ad annunciare così l’azione intrapresa, da ieri sera, con Davide, consigliere della. #e la #da ieri sera hanno occupato un'aula del Consiglio regionale del. Che aspettate ad accompagnarli gentilmente all'uscita?#15ottobrehttps://t.co/4R1T37z4i7— Frab? ??????? (@Frab451) October 15, 2021 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. La Repubblica riconosce e garantisce i ...

