Cronometro delle Nazioni 2021 | tutti gli italiani in gara | c’è De Marchi | assente Ganna Spicca il figlio di Saligari

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre andrà in scena la, consueto appuntamento ciclistico di fine stagioni. A Les Herbiers (Francia) ci saranno noveal via, purtroppo saràFilippo: il Campione del Mondoprove contro il tempo è alle prese con una costola incrinata in seguito a una caduta e purtroppo non potrà essere della partita (il piemontese si sta concentrando sui Mondiali su pista della prossima settimana). Nella prova elite maschile vedremo dunque all’opera Alessandro De, i grandi favoriti della vigilia sono il belga Remco Evenepoel e lo svizzero Stefan Kueng. Tra le donne, invece, spazio a Federica Piergiovanni, Marta Cavalli e Vittoria Bussi, pronte a fronteggiare la svizzera ...

Advertising

peterkama : Filippo Ganna rinuncia alla Cronometro delle Nazioni: “Ho una costola incrinata”. Testa ai Mondiali su pista - zazoomblog : Cronometro delle Nazioni 2021: startlist programma orari di partenza tv e streaming. C’è Filippo Ganna! -… - viltrio : miei personalissimi senza pretesa di universalità e limitati alle prove su strada - La Tirreno - Adriatico - Taco… - Redsamb : Anteprima: Gigi Sgarbozza quando non sa scrivere i nomi sulla lavagna (cioè il 90% delle volte, il 10% restanti son… -

Ultime Notizie dalla rete : Cronometro delle

...letteralmente strada nel mondodue ruote. Da Juniores è considerata una dei giovani prospetti più interessanti a livello planetario, soprattutto dopo il doppio argento nella prova a...Siamo dunque in Spagna, per unaprove più datate del calendario: nata nel 1957, la gara pure ... che copriranno nel complesso 112,02 chilometri a. Da calendario questa mattina si ...Filippo Ganna ha comunicato che non disputerà la Cronometro delle Nazioni in programma domenica 17 ottobre. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo ha rinunciato all’evento a causa di un inf ...Filippo Ganna ha comunicato che non disputerà la Cronometro delle Nazioni in programma domenica 17 ottobre. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo ha rinunciato all'evento a causa di un inf ...