Crollo Ponte Morandi, oggi udienza preliminare a porte chiuse (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il giudice dovrà decidere chi rinviare a giudizio tra le 59 persone imputate, tra cui l'ex ad di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci. Comitato vittime: "importante esserci"

Mcavenati : Pensiamo anche ai cari persi per il ponte Morandi che autostrade dava utili e ora sono sporchi del sangue dei cari… - TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: Crollo del #PonteMorandi, via al processo. Il punto della situazione sull'inchiesta e le anticipazioni su quello che potrà… - massimobordonar : RT @app_sus: Ieri sono morte 40 persone a causa del Covid; ormai, ci sembra normale. Il 15 ottobre dello scorso anno morirono 83 persone,… - app_sus : Ieri sono morte 40 persone a causa del Covid; ormai, ci sembra normale. Il 15 ottobre dello scorso anno morirono 8… - Radiopescara : Al via il processo per il crollo del ponte Morandi -