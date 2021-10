Cricket | Qualificazione Mondiali T20 2022 | l’Italia batte la Danimarca per 101 4-100 9

(Di venerdì 15 ottobre 2021)ottiene la vittoria all’esordio nelleEuropee aiT20di, con il girone a quattro che si è aperto oggi ad Almeria, in Spagna: la selezione azzurra ha battuto nel tardo pomeriggio con il punteggio di 101/4-100/9 la. Gli azzurri torneranno in campo domani alle 15.15 contro Jersey, che oggi ha battuto la Germania per 137/7-133/5. Questo girone si concluderà, dopo sei giornate (riposo lunedì 18), giovedì 21 ottobre e le prime due classificate avranno accesso al Global Qualifier, il torneo diaisu base mondiale. Risultati Germania-Jersey 133/5-137/7-Italia 100/9-101/4 Foto: Pagina FB FederazioneItaliana

OA Sport

Non è solo ila essere vietato, lo sono anche tutti gli altri sport che espongano il corpo ... Negare lo sport non è negare un campionato o unaolimpica, è negare lo stare insieme,...La diffusione delin Afghanistan è un fenomeno recente. È cominciato dopo la caduta del ... Nel 2015 per la prima volta la nazionale afgana ha ottenuto laalla Coppa del mondo. Le ...L'Italia ottiene la vittoria all'esordio nelle Qualificazione Europee ai Mondiali T20 2022 di cricket, con il girone a quattro che si è aperto oggi ad Almeria, in Spagna: la selezione azzurra ha battu ...Oggi, venerdì 15 ottobre 2021, comincia ufficialmente la rincorsa della nazionale italiana maschile di cricket al sogno Mondiale. Dopo la bella esperienza dell’European Cricket Championship nello sper ...