Crespo allenatore delude | il San Paolo lo esonera Al suo posto Rogerio Ceni

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Anche in questa settimana si è tenuto in Brasile, a cavallo tra le varie gare delle Nazionali, il turno infrasettimanale corrispondente alla 26esima giornata di campionato. Hanno vinto entrambe per 3-1 ed entrambe in casa le due apripista Atletico Mineiro e Flamengo, con i rubronegros di Renato che pur senza Gabigol, Everton Ribeiro, de Arrascaeta e Bruno Henrique si sono imposti sulla Juventude archiviando la pratica già nel primo tempo con tre reti siglate nei primi 35 minuti di gioco (e subendo solo nella ripresa la rete della bandiera degli ospiti); successo più complicato, invece, per la capolista Atletico Mineiro che priva, tra gli altri, di Hulk e Vargas e dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sullo 0-0 contro il Santos, è passata in svantaggio all’inizio del secondo tempo per poi ribaltare la gara negli ultimi venti minuti grazie soprattutto all’argentino Nacho Fernandez ...