Covid: Spagna, primo lieve aumento incidenza da oltre 2 mesi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo due mesi e mezzo abbondanti di continuo calo, per la prima volta torna ad aumentare leggermente l'incidenza dei contagi di Covid su 14 giorni in Spagna: dai 40,52 ogni 100.000 abitanti di ieri si ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo duee mezzo abbondanti di continuo calo, per la prima volta torna ad aumentare leggermente l'dei contagi disu 14 giorni in: dai 40,52 ogni 100.000 abitanti di ieri si ...

Advertising

_grazy87 : Dopo i fischi dei milanisti a Donnarumma in Italia - Spagna: - Maignan operato e fuori almeno 2 mesi - Theo Hernan… - iconanews : Covid: Spagna, primo lieve aumento incidenza da oltre 2 mesi - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: Spagna, primo lieve aumento incidenza da oltre 2 mesi: (ANSA) - MADRID, 15 OTT - Dopo due m… - fiori_gianmarco : @Davide19663174 @imballoionico @FabioTurco7 - goodpolicies_ : @fattoquotidiano @cosimocaridi In Italia: 85% vaccinati sopra ai 12 anni (con una sola dose). In Spagna : 89,9% Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna Covid: Spagna, primo lieve aumento incidenza da oltre 2 mesi Dopo due mesi e mezzo abbondanti di continuo calo, per la prima volta torna ad aumentare leggermente l'incidenza dei contagi di Covid su 14 giorni in Spagna: dai 40,52 ogni 100.000 abitanti di ieri si passa a 40,85, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Sanità. L'incidenza su 7 giorni passa da 17,76 ogni 100.000 a 18,...

Mercato auto Europa, Unrae: nuovo crollo a settembre ( - 25,2% sul 2020) "Il mercato italiano, ancora su livelli di oltre il 20% inferiori rispetto al pre - Covid, rimane ... con numeri superiori solo alla Spagna per quanto riguarda le sole auto interamente elettriche (BEV).

Covid: Spagna, primo lieve aumento incidenza da oltre 2 mesi ANSA Nuova Europa Covid: Spagna, primo lieve aumento incidenza da oltre 2 mesi Dopo due mesi e mezzo abbondanti di continuo calo, per la prima volta torna ad aumentare leggermente l'incidenza dei contagi di Covid su 14 giorni in Spagna: dai 40,52 ogni 100. (ANSA) ...

Mercato auto Europa, vendite in crisi per la carenza di chip Vendite auto Europa crisi mercato settembre 2021: dati vendite auto, immatricolazioni Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.

Dopo due mesi e mezzo abbondanti di continuo calo, per la prima volta torna ad aumentare leggermente l'incidenza dei contagi disu 14 giorni in: dai 40,52 ogni 100.000 abitanti di ieri si passa a 40,85, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Sanità. L'incidenza su 7 giorni passa da 17,76 ogni 100.000 a 18,..."Il mercato italiano, ancora su livelli di oltre il 20% inferiori rispetto al pre -, rimane ... con numeri superiori solo allaper quanto riguarda le sole auto interamente elettriche (BEV).Dopo due mesi e mezzo abbondanti di continuo calo, per la prima volta torna ad aumentare leggermente l'incidenza dei contagi di Covid su 14 giorni in Spagna: dai 40,52 ogni 100. (ANSA) ...Vendite auto Europa crisi mercato settembre 2021: dati vendite auto, immatricolazioni Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.