Covid Russia, record di contagi e morti: mai così tanti da inizio pandemia (Di venerdì 15 ottobre 2021) In Russia è stato registrato un nuovo record di contagi da Covid-19e di morti causati da complicanze riconducibili all'infezione. Lo rende noto la task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l'andamento della pandemia, confermando 999 morti di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Il record precedente era stato stabilito ieri, con 986 decessi. Rispetto ai contagi, nell'ultima giornata ne sono stati segnalati 32.196. E' solo la seconda volta, dallo scoppio della pandemia, che la Russia ha registrato ufficialmente più di 30mila nuovi casi in un solo giorno. L'articolo proviene da Italia Sera.

