Covid, Report: oltre 87 mln somministrazioni. Italia sopra media UE (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Sono circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, un numero pari all'85,26% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Sono circa 46 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, un numero pari all'85,26% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono ...

Advertising

reportrai3 : I vaccini anti-Covid dovevano portarci fuori dalla pandemia. Eppure il virus continua a correre. Colpa della varian… - reportrai3 : Lo strano caso del focolaio #Covid di Cape Cod. Tre quarti dei contagiati avevano già ricevuto le due dosi di… - Open_gol : Secondo lo studio, il 96% dei ricoverati in terapia intensiva avrebbe evitato il ricovero se si fosse immunizzato - italiaserait : Vaccino covid, “superata quota 85% per prime dosi”: il report - fisco24_info : Vaccino covid, 'superata quota 85% per prime dosi': il report: Lo fa sapere la struttura commissariale all'emergenz… -