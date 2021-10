Covid, quanti sono in Italia i lavoratori non vaccinati (Di venerdì 15 ottobre 2021) Calano ulteriormente le prime dosi di vaccino (-23,2% in 7 giorni). sono 3,8 milioni i lavoratori non vaccinati e questo rischia di provocare il caos tamponi. È quanto emerge dal report della fondazione Gimbe, che ritiene “non sufficiente la spinta gentile del green pass” e invita ora “a considerare l’obbligo vaccinale”. Oltre 175 mila tamponi rapidi al Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Calano ulteriormente le prime dosi di vaccino (-23,2% in 7 giorni).3,8 milioni inone questo rischia di provocare il caos tamponi. È quanto emerge dal report della fondazione Gimbe, che ritiene “non sufficiente la spinta gentile del green pass” e invita ora “a considerare l’obbligo vaccinale”. Oltre 175 mila tamponi rapidi al

