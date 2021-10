Covid, Premana: il paesino della Valsassina con il 100% della popolazione vaccinata. VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) La provincia di Lecco è tra le più virtuose d’Italia. Come riportato dai dati diffusi dalla Regione Lombardia, la percentuale di lecchesi vaccinati ha raggiunto il 93%. Degli 84 comuni che occupano la provincia, ce n’è uno che si è distinto su tutti. Premana, che con i suoi oltre 2.200 abitanti ha raggiunto il traguardo del 100% di popolazione vaccinata. Per questo motivo è stata scelta come prima tappa del nuovo appuntamento quotidiano di Sky TG24 incentrata sugli effetti sull’economia della vaccinazione: ’80, l’Italia rinasce’. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 ottobre 2021) La provincia di Lecco è tra le più virtuose d’Italia. Come riportato dai dati diffusi dalla Regione Lombardia, la percentuale di lecchesi vaccinati ha raggiunto il 93%. Degli 84 comuni che occupano la provincia, ce n’è uno che si è distinto su tutti., che con i suoi oltre 2.200 abitanti ha raggiunto il traguardo deldi. Per questo motivo è stata scelta come prima tappa del nuovo appuntamento quotidiano di Sky TG24 incentrata sugli effetti sull’economiavaccinazione: ’80, l’Italia rinasce’.

