Covid oggi Veneto, 342 nuovi contagi: bollettino 15 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 342 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 15 ottobre in Veneto, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore non c’è stato alcun morto. Da ieri i guariti sono stati 282. Al momento nella Regione ci sono 9.068 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Verona e Padova, entrambe a 82, Treviso a 53, Vicenza a 47 e Venezia a 44. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 342 ida Coronavirus15in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Nelle ultime 24 ore non c’è stato alcun morto. Da ieri i guariti sono stati 282. Al momento nella Regione ci sono 9.068 positivi. Tra le province con il maggior numero dicasi Verona e Padova, entrambe a 82, Treviso a 53, Vicenza a 47 e Venezia a 44. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SimoneCosimi : Non capisco. Durante l'emergenza il problema essenziale era, dopo la salute, il lavoro: fateci lavorare, i lockdown… - VincenzoDeLuca : La normalità, dopo oltre 20 mesi di #covid, è stata raggiunta grazie al senso di responsabilità dei cittadini itali… - bendellavedova : Il #greenpass fa parte della strategia del governo per contrastare il Covid. Una strategia che, ad oggi, si rivela… - M_Frassi : RT @GianlucaStream: Bene oggi in Italia hanno fatto mezzo milione di #tamponi, tenete conto che il surplus che si verificherà nei prossimi… - FieroItalico : Dati Covid di oggi Tamponi: 506.043 Positivi: 2.732 Indice RT: 0.53% Qualcuno può spiegare perché siamo in stato di emergenza? -