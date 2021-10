Covid oggi Sardegna, 19 contagi e un morto: bollettino 15 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 19 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 ottobre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto di Nuoro. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (1 in meno rispetto a ieri), 76 (-3) in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.526 persone, 20 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 19 i nuovida coronavirus15in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato undi Nuoro. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (1 in meno rispetto a ieri), 76 (-3) in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.526 persone, 20 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Future USA positivi. Focus su dati macro e trimestrali L'attenzione degli investitori continua a essere sulla stagione delle trimestrali (oggi Goldman ... Moderna (l'FDA ha raccomandato un richiamo del vaccino Covid - 19 per certe categorie di persone), ...

Vaccini Covid, in Italia trend positivo per le prime dosi: +34% ... DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) Vaccinazioni: i numeri approfondimento Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 14 ottobre In una nota, la struttura ...

Covid oggi Russia, record contagi e morti: mai così tanti Adnkronos Senza vaccino 7,9 milioni di italiani over 12 (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Sono 7.958.368 gli italiani over 12 ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid. Rispetto ad una settimana fa, si sono registrate circa 400mila prime somministrazioni. Gli ...

Green pass: Ciani (Demos), ‘vergognoso esibizionismo Barillari-Cunial’ Roma, 15 ott (Adnkronos) – “Non sono bastati 131.000 morti solo in Italia, non è stata sufficiente una pandemia mondiale che ha seminato morte, crisi sanitaria ed economica. Chi da sempre basa la sua ...

