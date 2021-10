Covid oggi Puglia, 102 contagi: bollettino 15 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 102 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, venerdì 15 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 22.892 tamponi. Sono 34 i contagi in provincia di Taranto, 24 in quella di Foggia. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.135. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 133. In terapia intensiva, invece, 18 malati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 102 ida coronavirus in, venerdì 152021, secondo i datideldella regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 22.892 tamponi. Sono 34 iin provincia di Taranto, 24 in quella di Fa. Le persone attualmente positive insono 2.135. I pazientiricoverati in area non critica sono 133. In terapia intensiva, invece, 18 malati. L'articolo proviene da Italia Sera.

