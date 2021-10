Covid oggi Piemonte | 203 contagi | bollettino 15 ottobre

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 203 ida coronavirus in, 152021, secondo i datideldella regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi, di cui 107 dopo test antigenico, sono pari allo 0,3% di 64.502 tamponi eseguiti, di cui 59.390 antigenici. Gli asintomatici sono 120 (59,1 %). I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 177 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.067. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.524.184 (+ 64.502 rispetto a ieri), di cui 2.268.582 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 370.450 (+185 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Italia Sera.

Sono 357 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Cifra record di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus ...Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri); 2 a Parma (+1); 4 a Modena (+1); 13 a Bologna (-2); 2 a Imola (invari ...