Covid oggi Italia, Rt in lieve aumento a 0.85: cala incidenza (Di venerdì 15 ottobre 2021) In lieve aumento in Italia l'indice Rt medio. Nel periodo 22 settembre – 5 ottobre è stato pari a 0,85 (range 0,82 – 0,87), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente. E' quanto risulta dai dati del monitoraggio della Cabina di Regia, riferiti dall'Istituto superiore di Sanità (Iss) in una nota. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero – riporta l'Iss – è pari a Rt=0,83 (0,78-0,88). L'articolo proviene da Italia Sera.

