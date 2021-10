Covid oggi Italia, 2.732 contagi e 42 morti: bollettino 15 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 2.732 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati regione per regione del bollettino Covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 42 morti. Da ieri sono stati processati 506.043 tamponi con un tasso di positività allo 0,53%. I ricoverati sono 2.445, 34 in meno da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 357, 2 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 3.533, 4.502.457 da inizio pandemia. CAMPANIA – Sono 279 i nuovi contagi da coronavirus in Campania oggi, 15 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registrano altri 3 morti. I nuovi contagi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 2.732 ida Coronavirus in, 152021, secondo i dati regione per regione deldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 42. Da ieri sono stati processati 506.043 tamponi con un tasso di positività allo 0,53%. I ricoverati sono 2.445, 34 in meno da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 357, 2 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 3.533, 4.502.457 da inizio pandemia. CAMPANIA – Sono 279 i nuovida coronavirus in Campania, 152021, secondo i datideldella regione. Si registrano altri 3. I nuovi...

