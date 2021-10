Covid oggi Germania, oltre 11mila contagi e 65 morti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 11.518 nuovi contagi Covid e 65 morti. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Robert Koch L’incidenza degli ultimi sette giorni è di 68,7 contagi ogni 100mila abitanti. Ieri l’incidenza era pari a 67 casi, mentre venerdì scorso arrivava a 63,8. Un mese fa l’incidenza si attestava a 77,9 casi. Una settimana fa i morti erano 86. L’incidenza dei ricoveri è di 1,93 casi su 100mila, un dato che aveva raggiunto un picco sotto Natale con 15,5 casi. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 4.354.158 contagi e 94.526 decessi per il Covid-19. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore laha registrato 11.518 nuovie 65. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Robert Koch L’incidenza degli ultimi sette giorni è di 68,7ogni 100mila abitanti. Ieri l’incidenza era pari a 67 casi, mentre venerdì scorso arrivava a 63,8. Un mese fa l’incidenza si attestava a 77,9 casi. Una settimana fa ierano 86. L’incidenza dei ricoveri è di 1,93 casi su 100mila, un dato che aveva raggiunto un picco sotto Natale con 15,5 casi. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 4.354.158e 94.526 decessi per il-19. L'articolo proviene da Italia Sera.

SimoneCosimi : Non capisco. Durante l'emergenza il problema essenziale era, dopo la salute, il lavoro: fateci lavorare, i lockdown… - VincenzoDeLuca : La normalità, dopo oltre 20 mesi di #covid, è stata raggiunta grazie al senso di responsabilità dei cittadini itali… - bendellavedova : Il #greenpass fa parte della strategia del governo per contrastare il Covid. Una strategia che, ad oggi, si rivela… - AlexTheModLife : RT @salvinimi: Un anno fa i ristoratori e altri dicevano; 'Meglio morire di covid che di fame. Io apro' Oggi dicono; 'Meglio morire di fa… - Ros71Palumbo : RT @Adnkronos: #CovidGb, falsi negativi per un errore su 43mila test molecolari. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Il Cdm approva il dl fiscale e le nuove norme per la sicurezza sul lavoro Cosa prevede questo nuovo decreto del governo? Le principali misure approvate oggi riguardano il rifinanziamento della Cassa Covid per altre 13 settimane, quindi fino alla fine dell'anno. Prevista ...

Pacchetto Riscossione al via: ok del consiglio dei ministri Il consiglio dei ministri ha approvato oggi le misure che accompagnano la legge di bilancio con un ... il rifinanziamento della cassa integrazione Covid - 19 per 13 settimane, e i fondi per i ...

Covid oggi Gb, allarme per 43mila test molecolari sbagliati Adnkronos Green pass: Ciani (Demos), 'vergognoso esibizionismo Barillari-Cunial' Lo dice Paolo Ciani, consigliere Regionale di Demos e presidente della commissione Speciale Covid alla Pisana parlando del caso Barillari-Cunial."Sappiano che la Resistenza in Italia è una cosa seria: ...

Covid, lavoro e green pass nella nuova puntata di Scirocco in onda stasera Si parlerà di green pass nel giorno in cui entra in vigore la nuova stretta decisa dal governo, a Scirocco, questa sera, a Rtp, alle 20,30 ...

