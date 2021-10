Covid oggi Gb, allarme per 43mila test molecolari sbagliati (Di venerdì 15 ottobre 2021) Almeno 43mila persone hanno ricevuto un falso risultato negativo, dopo aver effettuato un test molecolare per il Covid in Gran Bretagna. Lo ha annunciato oggi l’agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa). Una indagine è stata aperta sulle cause dell’errore, che non comunque non è legato ai kit usati. Ieri c’era stato un record di contagi e c’è chi ipotizza un possibile legame con i test sbagliati. I 43mila test erano stati effettuati da persone risultate positive a un test rapido, cui era stato chiesto la conferma con il molecolare. Il programma test and Trace della sanità pubblica sta ora cercando di contattare tutte le persone interessate perché ripetano il test, raccomandando ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Almenopersone hanno ricevuto un falso risultato negativo, dopo aver effettuato unmolecolare per ilin Gran Bretagna. Lo ha annunciatol’agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa). Una indagine è stata aperta sulle cause dell’errore, che non comunque non è legato ai kit usati. Ieri c’era stato un record di contagi e c’è chi ipotizza un possibile legame con i. Ierano stati effettuati da persone risultate positive a unrapido, cui era stato chiesto la conferma con il molecolare. Il programmaand Trace della sanità pubblica sta ora cercando di contattare tutte le persone interessate perché ripetano il, raccomandando ...

