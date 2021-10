Covid | nessun ' effetto scuola' sui contagi I vaccini funzionano

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ad un mese, o poco più, dalla riapertura delle scuole, il temuto balzo deitra i banchi non c’è stato. Lo conferma il report settimanale della Cabina di Regia, che fotografa una situazione di calo die ricoveri a livello nazionale. L’indice Rt, ad esempio, è rimasto stabilmente sotto 1: a metà settembre si attestava a 0,85. Oggi, un mese dopo, il dato è rimasto identico. E le scuole sono ormai tutte aperte: la campanella è tornata a suonare in mezza Italia il 13 settembre. Gli ultimi a tornare in classe sono stati i ragazzi di Calabria e Puglia, lo scorso 20 settembre. Tutta un’altra storia rispetto ai dati di un anno fa, quando inon erano ancora disponibili e si poteva combattere la pandemia solo con misure restrittive come lockdown e coprifuoco. Nel 2020, ad inizio ottobre, i casi e l’incidenza salirono ...