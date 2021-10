Covid, migliora la situazione al “San Pio”: due sanniti dimessi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – migliora la situazione al “San Pio” di Benevento riguardo ai ricoverati per Covid-19. Il numero dei pazienti scende dagli otto di ieri ai sei attuali. Sono infatti stati dimessi nelle ultime 24 ore due sanniti. Attualmente si trovano presso il nosocomio cittadino quattro beneventani e due persone residenti in altre province, divisi nei reparti di pneumologia/sub intensiva e di malattie infettive. Questo il quadro comunicato dallo stesso ospedale “San Pio“: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –laal “San Pio” di Benevento riguardo ai ricoverati per-19. Il numero dei pazienti scende dagli otto di ieri ai sei attuali. Sono infatti statinelle ultime 24 ore due. Attualmente si trovano presso il nosocomio cittadino quattro beneventani e due persone residenti in altre province, divisi nei reparti di pneumologia/sub intensiva e di malattie infettive. Questo il quadro comunicato dallo stesso ospedale “San Pio“: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Covid, migliora la situazione al 'San Pio': due sanniti dimessi ** - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, nella mappa Ecdc migliora situazione Italia: 10 regioni in verde, nessuna è rossa - otticaitaliana : Indagine Assottica rivela: cresce l’attenzione nell’utilizzo delle lenti a contatto. Il 40% dei portatori migliora… - BasilicataNot : Emergenza Covid-19: Fondazione Gimbe, in Basilicata situazione migliora - castellammare : RT @SkyTG24: Covid, nella mappa Ecdc migliora situazione Italia: 10 regioni in verde, nessuna è rossa -