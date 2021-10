Covid Italia, Brusaferro: “Rt in calo, casi in decrescita in tutte le fasce di età” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “L’Italia ha un’incidenza tra le più contenute in Europa. Siamo in una fase di decrescita dei casi di Covid-19. La mappa dell’Europa ci mostra il nostro Paese in progressivo lento miglioramento, più Regioni hanno un colore verde e questo caratterizza anche gli stati europei anche se in una parte dei paesi Ue la circolazione e i ricoveri sono intensi. “. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel suo intervento alla conferenza stampa sui dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia. Rispetto all’indice di trasmissibilità Rt puntuale, che al 29 settembre risulta “a 0,86, quello proiettato in avanti” di una settimana “è a 0,84 e quello ospedaliero è a 0,83”. “Questi dati – prosegue – ci dicono che siamo sotto la soglia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) “L’ha un’incidenza tra le più contenute in Europa. Siamo in una fase dideidi-19. La mappa dell’Europa ci mostra il nostro Paese in progressivo lento miglioramento, più Regioni hanno un colore verde e questo caratterizza anche gli stati europei anche se in una parte dei paesi Ue la circolazione e i ricoveri sono intensi. “. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, nel suo intervento alla conferenza stampa sui dati del Monitoraggio regionale-19 della Cabina di Regia. Rispetto all’indice di trasmissibilità Rt puntuale, che al 29 settembre risulta “a 0,86, quello proiettato in avanti” di una settimana “è a 0,84 e quello ospedaliero è a 0,83”. “Questi dati – prosegue – ci dicono che siamo sotto la soglia ...

