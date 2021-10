Covid in Lombardia | 288 nuovi positivi e 4 morti A Bergamo +33 casi

Advertising

_Introducing_me : RT @RegLombardia: Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-3). A fronte di 105.469 tamponi effettuati, sono 288 i nuovi positivi (0,2%) ????… - discoradioIT : RT @RegLombardia: Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-3). A fronte di 105.469 tamponi effettuati, sono 288 i nuovi positivi (0,2%) ????… - RegLombardia : Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-3). A fronte di 105.469 tamponi effettuati, sono 288 i nuovi positivi (0,2%… - giornalemetro : Covid, la Lombardia vede la fine del tunnel con il tasso che scende allo 0,2% | Giornale Metropolitano - folucar : RT @lucarango88: ??17:45 #Covid_19 #15ottobre (aspettando la #Sicilia...) #VdA 12|3 110 #Lombardia 288|273 #Bolzano 88|35 #Trento 29|23 #V… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Radio Lombardia

Continua il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una di quelle maggiormente colpite fin dall'inizio dell'emergenza- 19 nel nostro Paese. La Regione, come di ...... +5 Nuovi positivi in: +288 Ricoveri perin: saldo - 3 Ricoveri in terapia intensiva in: saldo +2 Nuovi decessi in: +4 La campagna vaccinale in ...Lombardia, anche al Pirellone nessun disagio 15 Ottobre 2021 Covid. Rezza: Virus influenzale circolerà di più dello scorso inverno 15 Ottobre 2021 Serie A2F: esordio in trasferta per le azzurrine 15 ...Covid: in provincia di Como ci sono 13 nuovi casi, 4 in quella di Lecco e 13 in quella di Sondrio. I DATI DELLA LOMBARDIA. A fronte di 105.469 tamponi effettuati, sono 288 i nuovi ...