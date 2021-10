Covid in Italia | il bollettino di ieri giovedì 14 ottobre | 2 668 casi e 40 morti | tasso positività a 0 | 82%

Advertising

RobertoBurioni : Bellissimo post dall pagina Facebook di Enzo Marinari, Ordinario di Fisica Teorica all'Università La Sapienza ????… - VincenzoDeLuca : La normalità, dopo oltre 20 mesi di #covid, è stata raggiunta grazie al senso di responsabilità dei cittadini itali… - Ettore_Rosato : Lo scorso anno l’Italia travolta da seconda ondata #Covid stava per richiudersi: coprifuoco dad stop palestre teatr… - blackhorseie : RT @GiancarloDeRisi: In Africa l'infezione da Covid è una tragedia. Per la direttrice dell'Oms, Matshidiso Moeti, “nel Continente nero solo… - CarlottaMarche7 : RT @Comunardo: Probabilmente, l’annuncio di una meritata Caporetto per uno dei governi più sopravvalutati della storia d’Italia https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Regole anti -. Nelle aziende rimangono in vigore le regole anti: obbligo di mascherina sanificazione delle sedi aziendali, distanziamento di almeno un metro.La maggior parte dei camionisti provengono dall'Est e sono vaccinati con Sputnik, che non è riconosciuto in. "Nel nostro paese mancano 20.000 camionisti " spiegano da Conftrasporto " . Se ...Scatta oggi l'obbligo del Green pass per tutti i lavoratori, e in un solo giorno sono state 563 mila certificazioni. COME SI OTTIENE Il Green pass si ottiene dopo aver fatto ...Il popolo no green pass torna in piazza da Nord a Sud nel giorno che segna l'entrata in vigore dell'obbligo per le aziende pubbliche e ...