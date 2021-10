Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 15 ottobre. LIVE (Di venerdì 15 ottobre 2021) I portuali di Trieste scioperano e c'è l'incognita mezzi pubblici. Draghi tira dritto, ipotesi sconti per le aziende che pagano i tamponi ai lavoratori. Annunciate per oggi nuove manifestazioni no vax. Polizia in allerta per scongiurare possibili disordini. Intanto confermato il carcere a Castellino e Fiore: "hanno istigato alla violenza" scrive il gip. Restano sotto 3mila i nuovi casi, il numero di tamponi supera i 300mila giornalieri. Il tasso di positività scende poco sotto l'1, 40 i decessi nelle ultime 24 ore Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 ottobre 2021) I portuali di Trieste scioperano e c'è l'incognita mezzi pubblici. Draghi tira dritto, ipotesi sconti per le aziende che pagano i tamponi ai lavoratori. Annunciate per oggi nuove manifestazioni no vax. Polizia in allerta per scongiurare possibili disordini. Intanto confermato il carcere a Castellino e Fiore: "hanno istigato alla violenza" scrive il gip. Restano sotto 3mila i nuovi casi, il numero di tamponi supera i 300mila giornalieri. Il tasso di positività scende poco sotto l'1, 40 i decessi nelle24 ore

