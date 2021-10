Covid: il patologo Salemi, 'con vaccino immuni da malattia ma non da infezione' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Labitalia) - Le persone vaccinate possono trasmettere il virus. A dare la conferma, nel corso di Welfair, la manifestazione digitale di Fiera Roma dedicata a salute e benessere, online in diretta oggi e domani, è Marco Salemi, professore di Patologia Sperimentale dell' Università della Florida, College of Medicine Emerging Pathogens Institute. Salemi, assieme al collega Mike Lauzaurdo, ha condotto presso l'Università della Florida una ricerca per indagare sul potenziale infettivo dei vaccinati. Da un monitoraggio epidemiologico molto dettagliato è emerso che il 60% dei vaccinati infettati con variante Delta e il 40% dei vaccinati infettati con le altre varianti ha carica virale sufficientemente alta per la trasmissione del virus. E questo indipendentemente dalla presenza o meno dei sintomi, che sono lievi o molto lievi nel'80% dei casi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Labitalia) - Le persone vaccinate possono trasmettere il virus. A dare la conferma, nel corso di Welfair, la manifestazione digitale di Fiera Roma dedicata a salute e benessere, online in diretta oggi e domani, è Marco, professore di Patologia Sperimentale dell' Università della Florida, College of Medicine Emerging Pathogens Institute., assieme al collega Mike Lauzaurdo, ha condotto presso l'Università della Florida una ricerca per indagare sul potenziale infettivo dei vaccinati. Da un monitoraggio epidemiologico molto dettagliato è emerso che il 60% dei vaccinati infettati con variante Delta e il 40% dei vaccinati infettati con le altre varianti ha carica virale sufficientemente alta per la trasmissione del virus. E questo indipendentemente dalla presenza o meno dei sintomi, che sono lievi o molto lievi nel'80% dei casi ...

