Covid, i passeggeri vaccinati possono entrare negli Usa dall'8 novembre (Di venerdì 15 ottobre 2021) I passeggeri vaccinati contro il Covid potranno entrare negli Stati Uniti a partire dall' 8 novembre . Lo ha annunciato la Casa Bianca . In precedenza, l' amministrazione Biden aveva dichiarato che ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Icontro ilpotrannoStati Uniti a partire' 8. Lo ha annunciato la Casa Bianca . In precedenza, l' amministrazione Biden aveva dichiarato che ...

Advertising

fanpage : I passeggeri che hanno chiesto rimborsi per i voli persi a causa dell'emergenza sono stati bannati e non potranno p… - leggoit : Covid, i passeggeri vaccinati possono entrare negli Usa dall'8 novembre - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Milano: #sesso in metropolitana davanti ai passeggeri. La denuncia social: «Altro che distanziamento anti covid» https://t.c… - leggoit : #Milano: #sesso in metropolitana davanti ai passeggeri. La denuncia social: «Altro che distanziamento anti covid» - lamescolanza : Aeroporti europei, il traffico passeggeri tornerà alla situazione pre Covid nel 2025 -