Covid Francia, da oggi tamponi a pagamento per incoraggiare vaccinazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) A partire da oggi i tamponi per Covid-19 non sono più gratuiti in Francia. L’obiettivo è “incoraggiare la vaccinazione invece dei test”, aveva detto il presidente Emmanuel Macron a luglio, quando aveva annunciato la scadenza entro la quale i tamponi sarebbero diventati a pagamento. Il primo ministro Jean Castex aveva poi confermato la decisione il 26 settembre, sottolineando di non trovare giusto “pagare test a oltranza, a spese dei contribuenti”. I prezzi oscillano fra i 22 i 45 euro, a seconda del tipo di test e del luogo dove l’esame viene effettuato. Il costo, spiega ‘Le Figaro’, è “identico” a quello che finora era pagato dallo Stato. I test verranno rimborsati dalla mutua a minorenni, persone che non possono vaccinarsi, chi deve subire ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) A partire daper-19 non sono più gratuiti in. L’obiettivo è “lainvece dei test”, aveva detto il presidente Emmanuel Macron a luglio, quando aveva annunciato la scadenza entro la quale isarebbero diventati a. Il primo ministro Jean Castex aveva poi confermato la decisione il 26 settembre, sottolineando di non trovare giusto “pagare test a oltranza, a spese dei contribuenti”. I prezzi oscillano fra i 22 i 45 euro, a seconda del tipo di test e del luogo dove l’esame viene effettuato. Il costo, spiega ‘Le Figaro’, è “identico” a quello che finora era pagato dallo Stato. I test verranno rimborsati dalla mutua a minorenni, persone che non possono vaccinarsi, chi deve subire ...

FBiasin : Il ritiro della #Francia lascia pesanti strascichi: dopo #Rabiot, anche #TheoHernandez positivo al covid. - Adnkronos : Da oggi in #Francia tamponi per #covid a pagamento: l’obiettivo è incoraggiare la vaccinazione. - sissiisissi2 : RT @Adnkronos: Da oggi in #Francia tamponi per #covid a pagamento: l’obiettivo è incoraggiare la vaccinazione. - vvoxonline : #greenpass: la #Francia dice stop a test gratuiti al fine di incentivare la vaccinazione - SimoneSalazzari : RT @Adnkronos: Da oggi in #Francia tamponi per #covid a pagamento: l’obiettivo è incoraggiare la vaccinazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Francia, da oggi i tamponi si pagano (prima erano gratis). 'Dobbiamo incoraggiare le vaccinazioni' Mentre l'Italia piazza tamponi a prezzi calmierati e c'è chi li chiede gratuiti, in Francia si va controcorrente: finora i test Covid - 19 erano stati gratuiti, da oggi invece saranno a pagamento , con l'obiettivo di 'incoraggiare la vaccinazione invece dei test'. Una storia molto ...

Lucas Hernandez, 10 giorni per entrare in carcere 'volontariamente' Dal trionfo in Nations League con la Francia - vittoria 2 - 1 in finale al Meazza contro la Spagna - al... carcere. Sì, proprio così. ... mentre il milanista Theo è alle prese con il Covid, il bavarese ...

Covid Francia, da oggi tamponi a pagamento per incoraggiare vaccinazione Adnkronos Vaccini e GVT: nessuno ascolta gli esperti Attualmente i casi attivi sono 11.707 casi attivi di infezione e la media sui sette giorni delle infezioni è risalita a 848, mentre sui14 giorni è di 555 infezioni ogni centomila abitanti.

Lucas Hernandez, 10 giorni per entrare in carcere "volontariamente" Il terzino francese del Bayern Monaco, fratello del milanista Theo, dovrà presentarsi davanti al Tribunale di Madrid il prossimo 19 ottobre. Ecco di cosa è accusato e cosa rischia ...

Mentre l'Italia piazza tamponi a prezzi calmierati e c'è chi li chiede gratuiti, insi va controcorrente: finora i test- 19 erano stati gratuiti, da oggi invece saranno a pagamento , con l'obiettivo di 'incoraggiare la vaccinazione invece dei test'. Una storia molto ...Dal trionfo in Nations League con la- vittoria 2 - 1 in finale al Meazza contro la Spagna - al... carcere. Sì, proprio così. ... mentre il milanista Theo è alle prese con il, il bavarese ...Attualmente i casi attivi sono 11.707 casi attivi di infezione e la media sui sette giorni delle infezioni è risalita a 848, mentre sui14 giorni è di 555 infezioni ogni centomila abitanti.Il terzino francese del Bayern Monaco, fratello del milanista Theo, dovrà presentarsi davanti al Tribunale di Madrid il prossimo 19 ottobre. Ecco di cosa è accusato e cosa rischia ...