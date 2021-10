Covid, Franceschini: “Fatico a capire i no vax, già facciamo 10 vaccini obbligatori ai nostri figli, nessuno ha mai protestato” (Di venerdì 15 ottobre 2021) "C'e' chi vuole cavalcare e strumentalizzare le paure come è capitato spesso. Questo è orripilante". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in un'intervista su La Stampa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) "C'e' chi vuole cavalcare e strumentalizzare le paure come è capitato spesso. Questo è orripilante". Così il ministro della Cultura, Dario, in un'intervista su La Stampa. L'articolo .

