'Leggo i dati dello stesso periodo dello scorso anno, quando ricordo si facevano meno tamponi - conclude il presidente della Regione Lombardia - e avevamo in atto più misure restrittive e rafforzo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana Covid, Fontana: Lombardia ancora in zona bianca, i vaccini ci stanno riportando alla libertà 'La Lombardia supera il quarto mese consecutivo in zona bianca, con numeri incoraggianti e ancora in discesa, nonostante sia trascorso ormai un mese esatto dall'inizio delle scuole e le restrizioni ...

Green pass obbligatorio lavoro, proteste in tutta Italia ... i manifestanti si erano radunati prima alla Statale e in Piazza Fontana. Almeno 400 persone, per ... che si mescola a quella contro il vaccino anti - Covid, "il siero di stato", l'ago delle ...

Covid, Fontana “Per il quarto mese Lombardia in zona bianca” MILANO (ITALPRESS) - "La Lombardia supera il quarto mese consecutivo in zona bianca, con numeri incoraggianti e ancora in discesa, nonostante sia trascorso ...

