Covid, De Luca: Qui 80% con seconda dose. Fuori da posti di lavoro chi non si vaccina. E per ora nessun focolaio nelle scuole (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Confermo che abbiamo in Campania ormai l’80% dei nostri concittadini sopra i 12 anni che hanno fatto anche la seconda dose e sono immunizzati”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Stiamo procedendo anche alla somministrazione della terza dose e poi dovremo contestualmente far partire, ma siamo già partiti, prima regione d’Italia, per le vaccinazioni anti influenzali”, ha aggiunto. “Bisogna procedere così: non ti vaccini? Te ne vai a casa e non lavori, non c’è problema. Vediamo dove arriviamo. Si può bloccare qualche attività economica? Dal mio punto di vista non c’è alcun problema”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Abbiamo tenuto chiusa l’economia dell’Italia per 8-10 mesi – ha ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Confermo che abbiamo in Campania ormai l’80% dei nostri concittadini sopra i 12 anni che hanno fatto anche lae sono immunizzati”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Stiamo procedendo anche alla somministrazione della terzae poi dovremo contestualmente far partire, ma siamo già partiti, prima regione d’Italia, per lezioni anti influenzali”, ha aggiunto. “Bisogna procedere così: non ti vaccini? Te ne vai a casa e non lavori, non c’è problema. Vediamo dove arriviamo. Si può bloccare qualche attività economica? Dal mio punto di vista non c’è alcun problema”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel corso di una diretta Facebook. “Abbiamo tenuto chiusa l’economia dell’Italia per 8-10 mesi – ha ...

